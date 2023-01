Écrans : la technologie Mini-LED bientôt en déclin

La technologie Mini-LED est aujourd'hui utilisée sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces, l'iPad Pro 12,9 pouces ainsi que le moniteur Pro Display XDR, et elle permet d'obtenir les fameux "vrais noirs" qui étaient jusqu'ici réservés aux dalles OLED. Elle fait toujours appel à un écran LCD, mais avec un rétro-éclairage composé de multiples Mini-LED qui peuvent être controlées indépendamment les unes des autres.L'éclairage d'un écran Mini-LED est moins précis que celui d'écran OLED, où chaque pixel émet sa propre lumière, ce qui provoque un léger effet de blooming avec un halo lumineux qui peut être visible autour des pixels fortement éclairés. La technologie Mini-LED conserve cependant un avantage majeur : elle n'est pas sensible au phénomène de rémanence qui pose un problème de marquage en cas d'affichage statique prolongé sur les dalles OLED. La rémanence ne pose pas problème sur les écrans OLED de l'iPhone où l'interface change très souvent, mais c'est une autre affaire sur le Mac où un utilisateur peut rester sur le même logiciel plusieurs heures de suite.

L'écran Mini-LED du MacBook Pro

Conscients de cette limitation, les fournisseurs d'Apple ont grandement amélioré la fiabilité de leur technologie OLED ces dernières années et il semblerait qu'Apple s'apprête maintenant à abandonner les dalles Mini-LED. Il y a en effet des rumeurs d'écrans OLED pour les iPad Pro M3 en début d'année prochaine, et il est également question de Macs avec écran OLED dès 2024. Apple utiliserait de nouvelles générations de dalles avec deux couches émissives pour une meilleure luminosité et une durée de vie accrue. Ces dalles auraient également l'avantage d'être plus fines, plus légères et moins consommatrices que leur équivalent Mini-LED.Selon DigiTimes , les fournisseurs de dalles Mini-LED d'Apple seraient en train de revoir leur stratégie pour survivre à l'arrêt des commandes de la firme de Cupertino, mais visiblement sans grand optimisme. Du côté d'Epistar, on constaterait une nette baisse de la demande d'écrans Mini-LED dans leur ensemble. Dans un marché en déclin, Epistar compterait sur un pic de ventes pour les tableaux de bord de voitures en 2023, dernier sursaut avant que l'OLED ne prenne le dessus.