En mars, remplacer une batterie chez Apple coûtera plus cher

Faire remplacer la batterie d'un iPhone, iPad ou MacBook par Apple coûtera bientôt plus cher. Sur son site web , Apple prévient d'une forte hausse des tarifs à venir :. De l'iPhone 5s à l'iPhone 8 Plus, le tarif passera ainsi de 55 € à 79 €. De l'iPhone X à l'iPhone 13 Pro Max, le tarif passera de 75 € à 99 €. Pour toute la gamme d'iPhone 14, le tarif restera de 119 € comme depuis les débuts de ces nouveaux modèles sortis en septembre dernier. Du côté des tablettes, il y aura une hausse de 40 €Il y aura enfin une hausse de 36 € pour tous les modèles de MacBook Air et de 60 € pour tous les modèles de MacBook et de MacBook Pro.Si vous possédez un modèle d'iPhone, d'iPad ou de Mac dont la batterie commence à montrer de sérieux signes de faiblesse, vous avez donc jusqu'à la fin du mois de février pour profiter des tarifs actuels avant la hausse des tarifs. À noter que cette hausse n'est pas réservée à la zone euro et s'appliquera au niveau mondial : aux États-Unis par exemple, elle sera de 20 dollars pour l'iPhone.