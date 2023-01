Un écran Micro-LED plus grand pour l'Apple Watch Ultra en 2024 ?

Un futur modèle d'Apple Watch Ultra pourrait-elle présenter un écran encore plus grand ? Selon l'analyste Jeff Pu , l'Apple Watch Ultra de 2024 pourrait adopter un écran Micro-LED d'une diagonale de 2,1". Le modèle actuel arbore une dalle de 1,92" : il y aurait donc quasiment un demi centimètre de différence.À ce stade, on ne sait pas si cette progression se ferait en rognant sur la marge autour de la dalle, en augmentant encore la taille du châssis ou un savant mix entre les deux. En tout cas, basculer sur la technologie Micro-LED qui est encore absente de la gamme d'Apple permettrait de gagner en luminosité tout en économisant en énergie, ce qui est toujours bon pour l'autonomie de la montre, le tout avec un écran encore plus fin et léger qu'aujourd'hui, avec une plus grande durée de vie.L'échéance est encore très lointaine : Jeff Pu évoque en effet le modèle de 2024 qui n'est pas attendu avant le mois de septembre de l'année prochaine. En attendant, il devrait y avoir une première mise à jour de l'Apple Watch Ultra en septembre de cette année 2023, aux côtés de la future Apple Watch Series 9, et les caractéristiques de cette révision ne sont pas encore connues. Voilà donc une rumeur à prendre avec les pincettes d'usages, les choix techniques sur la gamme de 2024 n'étant pas encore définitivement arrêtés.