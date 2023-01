Apple pourrait lancer des AirPods SE en 2024

Apple aurait lancé les travaux sur des modèles d'AirPods moins chers qui pourraient être lancés en 2024, selon les sources de Jeff Pu . L'analyste parle de « AirPods Lite » sans préciser s'il s'agirait de modèles moins chers que les AirPods 2 ou de modèles destinés à remplacer ces modèles vieillissants en entrée de gamme.Dans la seconde hypothèse, Apple pourrait nous faire le coup des AirPods SE, comme sur l'iPhone ou l'Apple Watch : on pourrait imaginer qu'Apple conserve le châssis des AirPods 2 mais intègre des composants plus au goût du jour, par exemple pour allonger l'autonomie, adopter une norme Bluetooth plus récente pour gagner en pérennité, et pourquoi pas ajouter une ou deux fonctionnalités.La gamme d'écouteurs sans fil d'Apple ne devrait pas bouger dans les prochains mois, la présentation des AirPods Pro de deuxième génération en septembre dernier étant encore très récente et les rumeurs sur les AirPods 4 étant encore inexistantes. Il pourrait toutefois y avoir une évolution annexe qui concernerait tous les modèles cette année avec l'adoption du standard USB-C au lieu du connecteur propriétaire Lightning sur les boîtiers de recharge.