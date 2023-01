La production de l'iPhone 14 repart à bon rythme

La production de la gamme d'iPhone 14 a repris à bon rythme : selon Bloomberg , les usines de Foxconn situées à Zhengzhou sont de retour à 90% de leur capacité de production avec environ 200 000 employés qui assemblent les smartphones d'Apple au quotidien. Ces deux derniers mois, la situation était extrêmement tendue sur ce site qui était soumis à des mesures sanitaires très contraignantes. Pour limiter la propagation des cas de Covid-19, l'usine fonctionnait en circuit fermé avec des conditions de vie difficiles pour les salariés, ce qui avait conduit à des émeutes et de nombreuses démissions . La Chine a depuis assoupli sa politique sanitaire, ce qui a entrainé une explosion des cas de Covid-19 mais n'a pas enrayé la production à ce stade.Les événements de ces deux derniers mois à Zhengzhou ont coûté cher à Apple , avec une production d'iPhone qui aurait été de 15 à 20 millions d'unités inférieure aux attentes. Ce sont les modèles Pro qui ont été le plus touchés, Apple ayant préalablement sous-estimé la demande pour ces modèles. Chose rare, Apple avait communiqué à ce sujet en prévenant que les délais resteraient élevés pendant les fêtes et que tous les clients potentiels ne seraient pas servis. On aura une idée plus précise de l'impact de ce manque à gagner sur les prochains résultats financiers d'Apple qui doivent être annoncés à la fin du mois.