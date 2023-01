Un appareil photo de 48 mégapixels sur l'iPhone 15 classique ?

Inauguré par l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max l'année dernière, le premier capteur de 48 mégapixels utilisé par Apple pourrait se généraliser à l'ensemble de la gamme en septembre prochain, selon les sources de Jeff Pu . L'analyste ne précise pas s'il s'agirait exactement du même mais il y aurait bien un quadruplement de la résolution, sur l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, pour le capteur principal qui plafonne aujourd'hui à 12 mégapixels.Comme nous avons pu le voir avec notre test de l'iPhone 14 Pro , le capteur de 48 mégapixels utilisé par Apple est aujourd'hui limité au très volumineux format ProRAW lorsqu'il prend des photos à sa pleine résolution : nous espérons qu'Apple lèvera cette limitation avec une future version d'iOS, d'autant plus si un tel capteur se retrouve dans des modèles d'iPhone plus destinés au grand public. Le système depermet en tout cas de regrouper les pixels par groupes de quatre pour obtenir des clichés de 12 mégapixels mieux éclairés.Il y a une particularité de ce capteur de 48 mégapixels qui pourrait aussi séduire les utilisateurs ne souhaitant pas basculer sur les modèles Pro : il est capable d'utiliser ses 12 mégapixels centraux pour offrir un zoom "optique" de 2x. Ce serait la première fois qu'un iPhone classique pourrait zoomer sans rogner sur le nombre de pixels.

L'appareil photo de 48 mégapixels de l'iPhone 14 Pro

Alors que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus pourraient donc gagner un zoom de 2x grâce à ce surplus de mégapixels, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra pourraient recevoir un téléobjectif périscopique pour la première fois : au lieu de 3x aujourd'hui, le téléobjectif d'Apple pourrait monter à 5x ou 6x selon Ming-Chi Kuo , qui apporte cependant un doute quant à l'inclusion de ce téléobjectif sur le petit modèle d'iPhone 15 Pro (6,1").