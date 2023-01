Plein de détails sur le futur casque de réalité mixte d'Apple

Le casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple, qui a fait couler tant d'encre ces derniers mois, devrait être l'une des plus grosses annonces d'Apple pour cette année 2023. La présentation pourrait se tenir à l'occasion de la WWDC en juin prochain ; la sortie est en tout cas attendue en seconde partie d'année Selon le site The Information , Pegatron aurait été chargé d'assembler des milliers de prototypes l'année dernière dans une usine située près de Shanghai. L'engin aurait passé l'étape du(EVT) qui consiste à vérifier que tous les composants fonctionnent comme prévu. C'est sans doute à cette occasion que nos confrères ont pu obtenir de nombreux détails techniques sur le futur casque.

Concept par Ian Zelbo

The Information affirme que le casque serait conçu avec de l'aluminium, du verre et de la fibre de carbone pour optimiser sa taille et son poids. Les caméras seraient majoritairement masquées pour des raisons esthétiques. Sur le côté droit de l'appareil, il y aurait un petit réglage physique ressemblant à une Digital Crown, comme sur l'Apple Watch ou le casque AirPods Max, pour permettre à l'utilisateur de passer instantanément de la réalité virtuelle à la réalité augmentée et vice-versa. Cette couronne serait dépourvu de retour haptique.Apple aurait mis au point plusieurs bandeaux pour que le casque tienne bien sur la tête. Il y en aurait par exemple un qui serait inspiré du bracelet Sport de l'Apple Watch, avec des haut-parleurs intégrés, et un autre qui serait spécifiquement destiné aux développeurs. Apple aurait initialement voulu que les bandeaux soient interchangeables, comme les bracelets d'Apple Watch, mais l'idée aurait été abandonnée pour une bonne raison : les bandeaux contiendraient de l'électronique, et notamment un câble magnétique (de type MagSafe) permettant de connecter un système de batterie externe interchangeable destiné à être porté au niveau de la taille. Chaque batterie offrirait une autonomie d'environ deux heures.Le casque disposerait d'un écran frontal qui permettrait notamment de retranscrire en temps réel les émotions de son utilisateur. À l'intérieur, il y aurait un écran Micro-OLED 4K pour chaque oeil, avec un champ de vision de 120°. Il serait bien possible d'insérer des lentilles spéciales pour les utilisateurs de lunettes. Des petits moteurs permettraient de déplacer les lentilles internes afin de correspondre au mieux à l'écart pupillaire de l'utilisateur.Chaque oeil serait tracké afin que la direction du regard soit retranscrite sur l'avatar externe. Il y aurait au total plus d'une douzaine de caméras pour suivre en temps réel les mouvements de l'utilisateur, y compris de ses jambes. Apple aurait visiblement abandonné plusieurs caméras qui devaient suivre les mouvements de mâchoire et de sourcils, l'ensemble pouvant apparemment être retranscrit grâce à un système d'apprentissage automatique. Bien sûr, le casque serait équipé de plusieurs scanners LiDAR pour reconnaître son environnement en trois dimensions.Le processeur du casque serait toujours gravé à une finesse de 5 nanomètres. Il y aurait notamment un processeur d'images très particulier qui serait chargé de retranscrire la vision déformée des multiples caméras extérieures sur les deux écrans internes. La puce H2 serait également présente pour une communication à très faible latence avec les AirPods.L'ensemble serait piloté avec des mouvements de mains ainsi qu'à la voix, mais Apple aurait également testé un contrôle avec une baguette ainsi qu'une sorte de dé qui serait tenu à la main. Apple ne prévoirait pas de manette dédiée au jeu vidéo, mais un partenariat avec Unity serait dans les tuyaux pour porter des jeux sur la plateforme. Il y aurait une emphase particulière sur la visioconférence avec des avatars reproduisant très précisément les expressions de l'utilisateur. Il serait possible de lancer des applications iOS en 2D, et certaines comme Plans seraient adaptées à la 3D, par exemple pour visualiser le modèle en trois dimensions d'une ville sur une table.En terme de prix, de nombreuses rumeurs ont anticipé que le casque dépasserait la barre des 2 000 dollars et The Information va plus loin : il serait plutôt question d'un tarif autour des 3 000 dollars... voire plus selon les configurations choisies.