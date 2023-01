La recharge sans fil Qi2 sera basée sur la technologie MagSafe

Le standard Qi2 sera basé sur la technologie MagSafe d'Apple, vient d'annoncer le Wireless Power Consortium (WPC). Le standard Qi (à prononcer "tchi") définit le fonctionnement de la recharge sans fil par induction qui est aujourd'hui présente sur la plupart des smartphones. Avec cette version 2, le standard va gagner le « Magnetic Power Profile » que les utilisateurs d'iPhone connaissent bien : ce sont les aimants intégrés aux smartphones d'Apple qui permettent un alignement parfait avec le chargeur, optimisant au passage la vitesse et l'efficacité de la recharge.Le WPC promet que son standard Qi2 va permettre d'augmenter la vitesse de charge, mais aucun détail n'est donné pour le moment — on ne sait pas si le Qi2 permettra d'égaler les 15 W aujourd'hui possibles avec les chargeurs MagSafe certifiés. Le WPC loue en tout cas les progrès en efficacité énergétique rendus possibles par l'alignement parfait des smartphones avec les chargeurs, et promet que ces aimants permettront d'améliorer la puissance de la recharge au fil du temps. Les premiers smartphones et chargeurs à la norme Qi2 sont attendus pour la fin de cette année 2023.