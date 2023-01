Brevet : l'Apple Pencil pourrait détecter les couleurs et les textures

Une version plus évoluée de l'Apple Pencil pourrait gagner la possibilité de scanner les couleurs et les textures. C'est une demande de brevet déposée la semaine dernière par Apple et dénichée par PatentlyApple qui décrit le principe : avec des capteurs optiques situés au niveau de la pointe, le stylet d'Apple pourrait permettre de copier les couleurs et les textures de n'importe quelle surface. Le stylet embarquerait un capteur de luminosité ambiante et pourrait également émettre de la lumière pour améliorer son efficacité en faible luminosité. Il y aurait un petit bouton à l'avant de l'Apple Pencil pour déclencher aisément ce nouveau mode.Ce n'est pas la première fois que cette idée de scanner les couleurs du monde réel est développée par les ingénieurs d'Apple : une autre demande de brevet décrivait déjà un capteur de couleurs en juillet 2020. La technologie imaginée ici est cependant bien plus complète et rajoute la possibilité de scanner les textures lorsque le stylet est en mouvement. Reste à savoir si le concept de ce brevet aboutira : Apple protège de très nombreuses inventions qui ne voient finalement jamais le jour.