iPhone 14 Pro : l'impact du fond d'écran toujours activé sur l'autonomie

Avec iOS 16.2, Apple a rajouté un réglage permettant de désactiver l'affichage du fond d'écran lorsque l'iPhone 14 Pro est en veille. L'écran toujours activé n'affiche alors plus que l'heure et les notifications, sur fond noir. La chaîne PhoneBuff a réalisé un test de la différence d'impact qu'entraîne ce réglage sur l'autonomie du téléphone, un pixel allumé consommant de l'énergie contrairement à un pixel éteint.Dans un test réalisé avec une luminosité ambiante de 150 lux et deux modèles d'iPhone 14 Pro avec ou sans fond d'écran, la différence de consommation est absolument minime : il n'y a en effet pas besoin d'une forte luminosité pour que l'écran soit lisible. Au bout de 8 heures, les deux exemplaires de test affichent chacun 98% de batterie restante (contre 100% pour l'iPhone à l'écran totalement éteint).Un autre test réalisé avec une luminosité ambiante beaucoup plus importante de 1 000 lux, ce qui correspond à une bonne lumière du jour en extérieur, la différence se creuse mais pas forcément de manière aussi marquée qu'on pourrait le penser. Au bout de 24 heures de test, l'iPhone avec fond d'écran affiche une batterie de 80%, contre 84% pour l'iPhone qui se contente de l'heure et de la date (l'iPhone à l'écran totalement éteint restant toujours à 100%).Ce test est évidemment réalisé dans des conditions qui n'ont rien à voir avec la vraie vie, avec une luminosité qui varie régulièrement et des usages qui déclenchent forcément l'extinction de l'écran à un moment ou un autre. Apple a mis en place huit scénarios dans lesquels l'écran de l'iPhone 14 Pro s'éteint totalement : il suffit notamment que l'iPhone soit dans un sac ou une poche pour que l'affichage soit désactivé. Cette différence de 4% représente donc le cas de figure le plus extrême qu'il soit possible de rencontrer : l'impact sera en réalité moindre, même s'il ne sera évidemment pas inexistant.Pour désactiver l'affichage du fond d'écran sur l'écran toujours activé, ou désactiver l'écran toujours activé dans son ensemble, les options se trouvent dans l'application Réglages > Luminosité et affichage > Toujours à l'écran.