Apple Fitness+ muscle son offre pour la nouvelle année

Quelques jours après les fêtes, il y a traditionnellement un accroissement soudain des inscriptions aux différents services de cours de sport. Apple Fitness+ n'est pas étranger à ce phénomène et c'est donc le bon moment pour faire parler de soi. Apple vient ainsi d'annoncer le lancement de sa saison 2023 avec plusieurs petites nouveautés, comme des cours de kick-boxing et des programmes de méditation consacrés au sommeil. Trois nouveaux entraîneurs vont rejoindre l'équipe. Il va aussi y avoir de nouvelles playlists d'artistes (Beyoncé, Foo Fighters et Bad Bunny), ainsi que de nouveaux invités pour la section « Place à la marche » avec Jamie Lee Curtis, Amber Ruffin, Jason Segel, José Andrés, Nina Hoss, Colman Domingo, Nathan Chen et Sheryl Lee Ralph.Malheureusement, Apple Fitness+ n'est toujours disponible qu'en anglais. Il y a bien des sous-titres en français, mais beaucoup d'utilisateurs ne sont pas à l'aise avec cette solution qui nécessite de garder un oeil constant à l'écran pendant la session sportive. Apple n'a pas fermé la porte au lancement du service dans de nouvelles langues, mais la demande n'est sans doute pas jugée suffisante à ce stade. Apple Fitness+ coûte 9,99 € par mois ou 79,99 € par an, et Apple One l'inclut dans son pack Premium à 31,95 € par mois.