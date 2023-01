AirPods : la puce H2 bientôt généralisée ?

La puce Apple H2 inaugurée par les AirPods Pro de seconde génération lancés en septembre dernier pourrait rapidement se retrouver sur d'autres modèles d'AirPods, selon The Information . Dans sa longue liste de fonctionnalités du futur casque AR/VR d'Apple, il y a la puce H2 qui aurait pour mission de communiquer avec les AirPods avec la plus faible latence possible pour une immersion optimale. Apple n'a a priori pas l'intention d'équiper son casque d'une prise jack pour pouvoir y connecter des écouteurs filaires, et ne compterait pas non plus sur les haut-parleurs intégrés du casque pour une utilisation en public : une bonne communication avec les AirPods serait donc indispensable et la puce H2 des AirPods Pro 2 offre effectivement une meilleure latence The Information indique ainsi qu'Apple aurait l'intention d'équiper de la puce H2 d'autres modèles d'AirPods sans trop tarder. On ne sait ni lesquels ni à quelle échéance précisément, mais il devrait au moins y avoir un modèle sans embouts en caoutchouc : il pourrait s'agir des futurs AirPods 4, et il y a aussi des rumeurs d'AirPods SE pour remplacer les AirPods 2 en entrée de gamme d'ici l'année prochaine. Concernant le casque AirPods Max, il aurait évidemment à gagner de l'intégration de la puce H2 et Apple doit également le mettre à jour pour lui intégrer un connecteur USB-C à la place de l'actuel Lightning.