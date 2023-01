Le Mac Pro avec puce M2 Ultra ne changerait pas de design

Le premier Mac Pro à intégrer une puce Apple Silicon conserverait le même design que le modèle actuel sous processeur Intel, selon les sources souvent bien renseignées de Mark Gurman sur Bloomberg . C'est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures : pas besoin de changer ce châssis qui a fait ses preuves en terme de capacité de refroidissement. Concernant la date de lancement, ce devrait être assez proche : sauf problème de dernière minute, ce serait pour le printemps.Le journaliste réitère que ce nouveau Mac Pro se contenterait de la future puce M2 Ultra, qui regroupe l'équivalent de deux puces M2 Max. La puce M2 Extreme, qui aurait représenté l'équivalent de deux puces M2 Ultra, aurait été pour l'instant abandonnée pour des raisons de complexité de production et de coûts. La puce M2 Ultra embarquerait 24 coeurs de CPU, 76 coeurs de GPU et jusqu'à 192 Go de mémoire vive unifiée.

Le Mac Pro avec processeur Intel

Si Mark Gurman avait déjà laissé entendre qu'il serait possible de rajouter des barrettes de RAM, ce ne serait finalement pas le cas : la configuration choisie à la commande serait soudée à la carte mère, comme sur les autres modèles de Macs sous Apple Silicon, et il ne serait donc pas possible de modifier la quantité de mémoire vive du Mac après l'achat. Le Mac Pro offrirait en revanche bien des ports d'extension internes par exemple pour des cartes graphiques et cartes réseau, et deux emplacements pour SSD, ce qui le différencierait du Mac Studio.