Le casque de réalité mixte d'Apple serait présenté au printemps

Le casque de réalité mixte d'Apple n'attendrait pas la WWDC en juin pour être présenté : Apple préférerait lui consacrer un événement en bonne et due forme dès le printemps, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Apple aurait initialement voulu organiser cet événement dès ce mois de janvier, mais trop de retard aurait été accumulé. Après cette première présentation, xrOS ainsi que les outils destinés aux développeurs seraient détaillés à l'occasion de la WWDC, et il faudrait attendre l'automne pour que le casque soit officiellement commercialisé.

Rendu par Ian Zelbo

Le premier casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple pourrait prendre le nom de Reality Pro avec un prix très salé qui se situerait entre 2 000 et 3 000 dollars dans sa configuration de base. L'engin embarquerait des puces très puissantes, plus d'une douzaine de caméras pour suivre en temps réel l'environnement et les mouvements de l'utilisateur, un écran externe ainsi que deux écrans 4K à l'intérieur. Vous pouvez retrouver de nombreux détails techniques dans cet article