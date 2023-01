Moins de nouveautés que d'habitude pour iOS 17 et macOS 14 ?

iOS 17 et macOS 14 devraient présenter des nouveautés moins fournies qu'initialement prévu par Apple, nous souffle Mark Gurman sur Bloomberg . En cause, le développement de xrOS qui aurait nécessité une réallocation des ressources cette année : beaucoup d'ingénieurs travaillant habituellement sur iOS et macOS auraient dû faire des heures sup' pour que le système d'exploitation du futur casque de réalité mixte d'Apple ainsi que ses applications soient prêts à temps pour la présentation au printemps et le lancement des outils destinés aux développeurs tiers à la WWDC en juin, et cela se serait fait au détriment des autres plateformes.Apple présente de nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation chaque année en juin à l'occasion de sa conférence consacrée aux développeurs, la WWDC (). Cette année 2023 ne devrait pas déroger à la règle avec les annonces d'iOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17, dont les nouveautés sont encore essentiellement inconnues à ce stade.