iPhone 15 : la Dynamic Island généralisée à tous les modèles ?

Inaugurée par l'iPhone 14 Pro l'année dernière, la Dynamic Island est un nouvel élément à la fois matériel et logiciel. Les capteurs frontaux qui prenaient auparavant la forme d'une encoche sur le haut de l'écran se présentent désormais sous la forme d'un large poinçon ( en réalité deux séparés par un bout d'écran restant noir la plupart du temps) autour duquel une nouvelle interface interactive, sur fond noir pour que les capteurs restent invisibles, s'articule en fonction des besoins des applications et du système.Cette Dynamic Island, aujourd'hui réservée aux modèles Pro, devrait être généralisée à l'ensemble de la gamme d'iPhone 15 en septembre prochain selon Mark Gurman. Ce journaliste de Bloomberg dispose des meilleures sources du secteur : ses informations sont donc généralement très fiables. Mark Gurman ajoute qu'il y aurait toujours quatre modèles avec deux tailles d'écran : l'iPhone 15 de 6,1" et l'iPhone 15 Plus de 6,7", puis l'iPhone 15 Pro de 6,1" et l'iPhone 15 Pro Max ou 15 Ultra de 6,7".Mark Gurman affirme une nouvelle fois que ces nouveaux modèles devraient troquer leur connecteur Lightning contre un port USB-C, Apple devant se mettre en conformité dès que possible avec une nouvelle loi européenne imposant ce standard. Le passage à l'USB-C pourrait se traduire par des débits en nette hausse, au moins sur les modèles Pro Mark Gurman confirme également les rumeurs sur un châssis en titane pour remplacer l'acier actuel sur les modèles Pro (les modèles classiques se contentant toujours de l'aluminium). Ce changement de matériau devrait permettre de gagner en légèreté tout en conservant une grande solidité.Enfin, les bruits de couloir évoquant la fin des boutons mécaniques sur l'iPhone 15 Pro seraient vrais mais Mark Gurman ne parle que des boutons de volume et pas du bouton d'allumage qui pourrait donc rester inchangé. Les boutons de volume des futurs modèles Pro seraient parfaitement statiques, la sensation de clic étant simulée par une petite vibration. C'est un principe qu'Apple connaît bien, puisqu'il avait été utilisé dès 2016 avec le bouton d'accueil capacitif de l'iPhone 7 qui permettait de gagner en fiabilité et en étanchéité.