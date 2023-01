Pas de nouvel Apple TV attendu avant 2024

Après la sortie de l'Apple TV 4K de 2022 équipé de la puce A15 en octobre dernier, Apple n'aurait pas prévu la moindre mise à jour pour son petit boîtier multimédia en 2023, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Le prochain modèle ne devrait donc pas sortir avant 2024 au plus tôt, et il n'y encore aucune rumeur à son sujet.Mark Gurman avait l'année dernière évoqué des travaux sur un appareil hybride, sorte de fusion de l'Apple TV et du HomePod qui pourrait prendre la forme d'une barre de son et qui serait également équipée d'une webcam pour intégrer les visioconférences de FaceTime au téléviseur. Cet appareil aurait été initialement prévu pour 2023, mais Mark Gurman ne donne pas de ses nouvelles et on ne sait pas où en est son développement.Si vous comptez vous équiper d'un Apple TV pour bénéficier de l'interface et des applications de tvOS sur votre téléviseur, vous avez aujourd'hui le choix entre deux modèles : l'entrée de gamme avec 64 Go de stockage qui fonctionne uniquement en Wi-Fi à 169 €, et un modèle plus haut de gamme avec 128 Go de stockage, un port Ethernet et la prise en charge du réseau Thread à 189 €. Les deux modèles sont livrés avec la télécommande Siri Remote qui est désormais équipée d'un port de charge USB-C