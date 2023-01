En 2023, un MacBook Air 15 pouces mais pas de MacBook 12 pouces

C'est cette année qu'Apple commercialisera pour la toute première fois un grand modèle de MacBook Air, réitère Mark Gurman dans les colonnes de Bloomberg . Ce serait a priori pour le début d'année, au printemps. L'analyste Ross Young évoque une diagonale de 15,5" , contre 13,6" pour le modèle actuel. Côté fiche technique, on devrait retrouver la même chose que sur le MacBook Air M2 actuel à quelques subtilités près. Alors que le MacBook Air 13,6" est aujourd'hui vendu à partir de 1 499 €, on peut logiquement s'attendre à un positionnement tarifaire venant s'intercaler avec le MacBook Pro 14,2", vendu à partir de 2 249 €.

Le MacBook Air 13,6", les MacBook Pro 14,2" et 16,2"

Le MacBook Air 15 pouces est un vieux serpent de mer, mais on sait qu'Apple l'avait envisagé dès 2007 : il avait été mentionné sur un document de travail de Steve Jobs qui avait été révélé à l'occasion d'un procès. Apple a en tout cas toujours associé les grands écrans aux modèles haut de gamme, et l'arrivée de ce grand modèle de MacBook Air marquerait une inflexion intéressante dans la stratégie tarifaire des Macs.À l'inverse, le retour d'un tout petit MacBook avec une diagonale de 12 pouces ne serait plus au programme, selon Mark Gurman. Apple aurait exploré cette option l'année dernière mais sans aller très loin dans les prototypes, et le projet aurait été remis au placard pour le moment : le MacBook 12 pouces n'apparaîtrait plus sur aucune feuille de route à Cupertino.