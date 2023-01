Un nouveau grand modèle de HomePod attendu cette année

En juin dernier, Mark Gurman nous avait indiqué qu'un nouveau grand modèle de HomePod était en préparation et que sa commercialisation aurait lieu en fin d'année 2022 ou en début d'année 2023. Apple a raté le coche des fêtes de fin d'année mais le nouveau HomePod serait toujours dans les tuyaux, rassure Mark Gurman dans les colonnes de Bloomberg . Le journaliste ne se risque plus à annoncer de délais : ce serait pour cette année, mais on n'en saura pas plus pour le moment.Face à des mauvaises ventes principalement dues à un prix trop élevé (329 €), le HomePod original a été retiré de la vente il y a deux ans et Apple s'est depuis concentrée sur le HomePod mini, plus petit et nettement plus abordable (99 €). Pour son retour, le grand HomePod serait proposé avec un prix plus clément. Le design serait identique ou presque à celui du HomePod original, avec un nouvel écran sur le haut de l'enceinte et une puce plus récente (Apple S8).Apple aurait aussi dans ses cartons une petite mise à jour du HomePod mini , affirmait Mark Gurman en août dernier sans donner d'indication sur les évolutions attendues, mais le journaliste ne nous a pas donné de nouvelles de ce projet depuis.