Le modem 5G d'Apple en 2025, puis viendront Wi-Fi et Bluetooth

Le premier modem 5G directement conçu par Apple serait prêt en fin d'année 2024 ou en début d'année 2025, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Il devrait donc faire ses débuts sur l'iPhone 17 attendu en septembre 2025, puis la transition de l'intégralité de la gamme devrait se faire en trois ans. Apple utilise aujourd'hui les modems 5G de Qualcomm et continuera à le faire tant qu'un remplaçant maison ne sera pas à la hauteur.Apple ne compterait pas s'arrêter avec le modem 5G et travaillerait également sur une puce permettant la prise en charge du Wi-Fi et du Bluetooth, aujourd'hui assurée par un composant de Broadcom. À terme, cette puce et le modem 5G devraient fusionner. Bloomberg indique qu'Apple travaillerait également sur ses propres composants pour la NFC et la recharge sans fil, mais sans mentionner d'échéance.Apple travaille sur la mise au point de son propre modem 5G depuis 2018, et a dépensé 1 milliard de dollars pour le rachat de l'activité modems d'Intel en 2019 afin d'accélérer le processus. Fin 2020, Apple a officialisé son projet de création de modem 5G mais sans préciser quand il serait disponible. Beaucoup de retard aurait été accumulé : il aurait été initialement prévu de tester le modem sur l'iPhone SE de quatrième génération prévu pour 2024, mais il n'aurait pas été prêt à temps et Apple aurait finalement abandonné le développement de ce modèle