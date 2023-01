Apple restructurerait ses services suite au départ de Peter Stern

Aux manettes des services d'Apple depuis plus de six ans, Peter Stern quitte Cupertino, rapporte Business Insider . Ancien de Time Warner, le Vice-Président des Services travaillait sous la houlette d'Eddy Cue et a notamment planché sur la mise au point d'Apple Arcade, Apple Books, Apple News+, Apple Fitness+, iCloud+ et du bouquet de services Apple One. C'est un départ majeur : les services d'Apple représentent 20% des revenus de l'entreprise Le poste de Peter Stern ne serait pas directement remplacé : ses responsabilités seraient ventilées dans trois divisions distinctes dont les attributions seraient toujours en discussion. Deux des trois futurs responsables seraient en tout cas déjà identifiés, avec Oliver Schusser qui est aujourd'hui en charge d'Apple Music et Robert Kondrk qui occupe un poste au titre plus nébuleux de Vice-Président des services produit et du design.