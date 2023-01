La deuxième bêta d'iOS 16.3 modifie les appels d'urgence

Après une petite pause pour les fêtes de fin d'année, les développeurs d'Apple ont repris du service et ont hier soir livré une nouvelle fournée de versions bêtas aux développeurs, avec notamment les secondes moutures de travail d'iOS 16.3 et de macOS 13.2. On ne repère pas de grands changements dans ces nouvelles bêtas, en dehors d'une modification de la fonctionnalité d'appel d'urgence sur l'iPhone.Lorsque l'utilisateur maintient enfoncés le bouton latéral de l'iPhone ainsi qu'un des boutons de volume, un compte à rebours se lance accompagné d'une forte alerte sonore. Jusqu'ici, l'appel aux secours était déclenché à l'issue du compte à rebours. Avec iOS 16.3, l'iPhone attendra que l'appui sur les deux boutons soit relâché, même si le compte à rebours est écoulé. Notez qu'Apple a inversé la troisième option de ce panneau : plutôt que de désactiver l'alerte sonore émise pendant le compte à rebours (activé par défaut), iOS 16.3 propose désormais d'appeler en silence (désactivé par défaut).

Appel d'urgence sur iOS 16.2 et iOS 16.3

En plein chantier, iOS 16.3 et macOS 13.2 n'apportent pas beaucoup d'avancées directement visibles par l'utilisateurs pour le moment. En décembre, on avait pu découvrir la prise en charge des clés de sécurité FIDO mais c'est à peu près tout. La sortie de ces futures mises à jour est attendue pour fin-janvier ou début-février.