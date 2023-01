La Dynamic Island réduite à un simple poinçon sur l'iPhone 16 Pro ?

L'année dernière, l'iPhone 14 Pro a abandonné sa traditionnelle encoche accueillant les capteurs frontaux indispensables au bon fonctionnement de Face ID. À la place, Apple a inauguré la Dynamic Island : les capteurs prennent désormais la place d'un large poinçon central ( il y en a en réalité deux ) avec lequel Apple joue de manière logicielle pour afficher des widgets de différentes tailles sur fond noir. À en croire les rumeurs, cette Dynamic Island devrait être généralisée à l'ensemble de la gamme d'iPhone 15 en septembre prochain : elle ne sera ainsi plus l'exclusivité des modèles Pro.

L'interface logicielle autour de la Dynamic Island

Et ensuite ? Selon le site coréen The Elec , l'iPhone 16 Pro devrait à nouveau se distinguer dès l'année prochaine avec l'intégration de nouveaux éléments sous l'écran OLED de l'iPhone. De visible, il ne resterait plus que la webcam au centre de l'écran. Apple conserverait le concept logiciel de la Dynamic Island, avec son interface adaptative sur fond noir qui disposerait simplement de plus de place pour s'exprimer.

Montage par 9To5Mac

Ce n'est pas la première fois que cette nouvelle évolution est évoquée par les rumeurs : l'analyste Ross Young évoquait ce poinçon unique dès le printemps dernier et prédisait d'ailleurs sa généralisation à l'ensemble de la gamme avec l'iPhone 17 en 2025. L'objectif ultime d'Apple serait bien sûr de parvenir à camoufler la webcam sous l'écran de l'iPhone, mais il faudra être patient : Ross Young ne s'attend pas à une telle avancée avant 2026 au plus tôt.