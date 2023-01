Le premier écran MicroLED d'Apple sur l'Apple Watch Ultra en 2024 ?

Le premier écran MicroLED développé par Apple serait utilisé sur une future version de l'Apple Watch Ultra en 2024, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . L'écran serait toujours fabriqué par un partenaire, mais à partir des designs mis au point par les ingénieurs de Cupertino. Cela fait de nombreuses années qu'Apple travaille sur ce projet : Mark Gurman parlait déjà d'une équipe de 300 personnes planchant sur les écrans MicroLED dès 2018.Les écrans MicroLED reprennent les avantages des dalles OLED mais sans phénomène de rémanence, avec une plus grande finesse et une plus grande légèreté, une plus grande luminosité et de meilleures angles de vue, le tout avec une plus grande efficience énergétique et une longévité accrue. Le résultat serait impressionnant, même par rapport aux écrans OLED de dernière génération : une source travaillant sur le projet aurait confié à Bloomberg queLes sources de Mark Gurman sont généralement très fiables, et ces indiscrétions confirment les récentes allégations de l'analyste Jeff Pu qui évoquait la semaine dernière un écran MicroLED d'une diagonale de 2,1" (au lieu de 1,92" actuellement) pour l'Apple Watch Ultra en 2024. À noter que l'analyste Ross Young , spécialiste des écrans, confirme aussi l'information mais se montre moins optimiste sur le calendrier qui pourrait glisser à 2025.Apple conçoit de plus en plus de composants en interne et les écrans seraient l'un des plus gros challenges de ces prochaines années. Après l'Apple Watch Ultra, l'objectif d'Apple serait de gagner progressivement en taille pour équiper l'iPhone mais il faudra être patient : ce serait techniquement complexe et coûteux, et la transition se ferait sur plusieurs années.