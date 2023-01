Apple voudrait lancer son premier MacBook avec écran OLED dès 2024

Apple aurait pour objectif de lancer un premier modèle de MacBook équipé d'un écran OLED d'ici la fin de l'année 2024, selon les sources de Ming-Chi Kuo . L'analyste affirme que c'est Samsung Display qui fournirait la dalle OLED à Apple. Le fabricant prévoirait une augmentation de 70% de sa production dès cette année. Samsung compterait beaucoup sur la publicité qu'Apple lui offrirait avec ses futurs MacBooks pour démocratiser cette technologie sur les ordinateurs portables.Très répandues sur les smartphones, les dalles OLED offrent plus de finesse et de légèreté que les écrans LCD classiques. Elles sont aussi moins gourmandes en énergie, ce qui permet de gagner en autonomie. Et d'un point de vue visuel, elles sont instantanément reconnaissables à leur capacité d'afficher de vrais noirs. Contrairement à un écran LCD qui dispose d'un rétro-éclairage uniforme derrière sa dalle, chaque pixel d'une dalle OLED émet sa propre lumière : un pixel éteint est donc totalement noir, ce qui n'est pas le cas sur un écran LCD.

Le MacBook Air 13,6", les MacBook Pro 14,2" et 16,2"

Mais dis-moi Jamy, pourquoi Apple n'a-t-elle pas déjà intégré ces dalles OLED à ses ordinateurs portables, si elles sont si extraordinaires ? Eh bien c'est très simple : jusqu'ici, les écrans OLED souffraient un peu trop du phénomène de rémanence. En cas d'affichage statique prolongé, les écrans OLED peuvent se marquer de manière indélébile. D'où leur intégration sur l'iPhone, qui change constamment d'interface d'une application à l'autre et reste de toutes façons rarement allumé longtemps, mais pas sur le Mac sur lequel un utilisateur peut rester plusieurs heures de suite sur le même logiciel (sans oublier la barre de menus quasi permanente).Sur les MacBook Pro 14,2" et 16,2", Apple a pour le moment opté pour la technologie Mini-LED. Il s'agit toujours d'une dalle LCD classique, mais avec un rétro-éclairage qui peut être activé ou désactivé par petites zones. On obtient ainsi de vrais noirs comme avec de l'OLED, mais pas de manière aussi précise : lorsqu'une interface vive est affichée sur fond noir, on peut apercevoir un halo lumineux autour des pixels fortement éclairés. C'est l'effet de blooming . Les écrans Mini-LED ont aussi le désavantage de l'épaisseur et du poids.Ming-Chi Kuo ne précise pas quel sera le premier Mac à bénéficier d'un écran OLED — Apple pourrait se lancer avec le MacBook Air , plus grand public que le MacBook Pro, affirmait l'analyste Ross Young le mois dernier. Mais si Samsung Display est bien parvenu à produire un écran capable d'afficher une interface fixe pendant des heures sans aucun risque rémanence, il y a fort à parier que toute la gamme y ait droit assez rapidement.Un autre type d'écran devrait faire parler de lui d'ici 2024 : le MicroLED. C'est avec l'Apple Watch Ultra qu'Apple pourrait inaugurer cette technologie qui reprend les avantages de l'OLED mais sans phénomène de rémanence et avec des curseurs poussés encore plus loin du côté de la finesse, de la légèreté, de la consommation et de la luminosité. Rien ne s'oppose a priori à ce que les écrans MicroLED supplantent l'OLED à terme, mais il faudra du temps pour que la technologie, complexe et coûteuse à produire sur de grandes diagonales, se démocratise.