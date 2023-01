Apple préparerait un MacBook Pro tactile pour 2025

Tremblement de terre : Apple préparerait un premier Mac doté d'un écran tactile ! C'est une indiscrétion qu'on snoberait aisément si elle ne provenait pas de Mark Gurman, potinier en chef de Bloomberg qui dispose sans doute des meilleures sources du secteur. C'est un MacBook Pro qui serait le premier à pouvoir être utilisé au doigt, avec un écran OLED prévu pour 2025. Le design traditionnel de l'ordinateur portable ne changerait pas, avec un clavier classique et un écran s'ouvrant avec une charnière. Il n'y aurait a priori pas de solution logicielle hybride : Apple ne comptant pas fusionner iPadOS et macOS , c'est bien une version tactile de macOS qui serait inaugurée.C'est donc le moment de ressortir Steve Jobs, qui avait fermé la porte à un Mac tactile en 2010 et l'avait verrouillée à double tour :Apple ne cesse de réfuter l'hypothèse d'une fusion du Mac et de l'iPad, mais macOS et iPadOS se rapprochent au fil des ans et Apple a sans doute quelques idées en tête pour justifier un tel revirement. À suivre...