Le Mac Pro avec puce M2 Ultra avec macOS 13.3 au printemps ?

Le premier Mac Pro équipé d'une puce Apple Silicon tournerait sous macOS 13.3, confie Mark Gurman dans un tweet ; les prototypes auraient déjà été équipés d'une version préliminaire de macOS 13.3 en octobre dernier et cela n'aurait pas changé depuis. Apple en est actuellement à macOS 13.1 sorti le 13 décembre, et la version finale de macOS 13.2 actuellement en version bêta est attendue pour fin-janvier ou début-février. Ce sera ensuite au tour de macOS 13.3 d'entrer en phase de test pour une sortie attendue au début du printemps.Voilà donc qui colle parfaitement avec les rumeurs évoquant un lancement au printemps pour la nouvelle tour professionnelle d'Apple. Toujours selon Mark Gurman, dont la fiabilité des sources n'est plus à prouver, ce nouveau modèle ne changerait pas de design et intégrerait une puce M2 Ultra avec 24 coeurs de CPU, 76 coeurs de GPU et jusqu'à 192 Go de mémoire vive unifiée. La version M2 Extreme, qui aurait été l'équivalent de deux puces M2 Ultra, aurait pour l'instant été abandonnée. Le Mac Pro se différencierait principalement du Mac Studio par ses ports d'extension internes pour cartes graphiques, cartes réseaux et SSD supplémentaires.