Apple Music, TV et Devices vont remplacer iTunes sur Windows 11

En octobre dernier, Microsoft avait annoncé l'arrivée prochaine d'Apple Music et d'Apple TV sur Windows 11 . Ces deux nouvelles applications ne sont pas encore tout à fait disponibles, mais des versions bêtas sont apparues sur le Microsoft Store. Elles sont encore pleines de bugs, Apple précisant d'ailleurs que, mais on peut donc avoir un premier aperçu des deux nouveaux logiciels. Les captures suivantes, publiées par 9To5Mac , nous montrent une interface légèrement adaptée pour Windows mais globalement sans surprise.Ces deux applications préviennent que leur installation entraînera l'arrêt du fonctionnement d'iTunes, qui a disparu sur le Mac depuis macOS Catalina sorti en 2019 mais qui existe toujours sur Windows. Sur le Mac, c'est le Finder qui a hérité des fonctionnalités de synchronisation et de sauvegarde des appareils iOS. Sur Windows, c'est une troisième application qui va bientôt faire son apparition et elle s'appelle Apple Devices, littéralement « Appareils Apple ». On y retrouve un panneau similaire à celui d'iTunes ou du Finder.Ni Apple ni Microsoft ne précisent quand ces applications seront officiellement disponibles, mais l'apparition des versions bêtas suggère que c'est pour relativement bientôt. Soulignons que seuls les utilisateurs de Windows 11 pourront profiter de ces trois nouveaux logiciels : sur les versions antérieures, il faudra continuer à utiliser iTunes.