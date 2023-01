Après realityOS, un certain xrOS repéré dans une app d'Apple

Le développement du casque de réalité mixte d'Apple touche à sa fin et les développeurs d'Apple ont de plus en plus de mal à cacher son existence. Il y a près d'un an, l'App Store avait révélé par erreur l'existence d'un certain realityOS , et Apple a depuis enregistré cette marque aux côtés de Reality One et Reality Pro qui devraient correspondre à deux modèles de casques.Le mois dernier, Mark Gurman nous confiait qu'Apple avait changé d'avis pour le nom du système d'exploitation de son casque : au lieu de realityOS, ce serait finalement xrOS pour « extended reality OS ». Bingo : un développeur a trouvé une mention de ce nom dans les sources de l'application Apple Devices , destinée à gérer la synchronisation et la sauvegarde des appareils iOS sur Windows 11. Signe de l'hésitation d'Apple ces derniers mois, le même logiciel comporte aussi des références à realityOS.À en croire les dernières rumeurs en date, Apple pourrait dévoiler son casque de réalité virtuelle et augmentée lors d'un événement spécial organisé au printemps , en amont de la WWDC de juin lors de laquelle tous les outils de développement pour xrOS seraient mis à la disposition des développeurs. C'est à l'automne que le grand public pourrait mettre la main sur le casque, qui devrait être un modèle très haut de gamme dont la tarification pourrait très largement dépasser la barre des 2 000 €.La semaine dernière, le site The Information a donné de nombreux détails techniques sur ce à quoi s'attendre pour ce premier modèle. Il y aurait sans surprise des puces très puissantes, plus d'une douzaine de caméras qui permettraient de suivre en temps réel l'environnement et les mouvements de l'utilisateur, un écran externe ainsi que deux écrans 4K à l'intérieur.