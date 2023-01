Apple va corriger le bug des lignes horizontales de l'iPhone 14 Pro

S'il vous arrive de voir votre iPhone 14 Pro flambant neuf afficher de vilaines lignes horizontales de nombre et de couleur aléatoires à son démarrage, pas de panique : ce n'est pas un problème matériel mais un bug logiciel qui sera bientôt corrigé par Apple. Suite à des témoignages ayant conduit à la médiatisation du bug le mois dernier , Apple a enquêté sur l'origine du bug et a pu déterminer que c'était bien un défaut d'iOS qui était en cause.

Photo par Infernoqt sur MacRumors

Dans un mémo interne qu'a pu consulter MacRumors , Apple affirme que le bug est en cours de résolution et qu'un correctif sera mis en place dans une future version d'iOS. Ce pourrait être avec iOS 16.3 ( actuellement en bêta ) dans quelques semaines, ou avec iOS 16.2.1 si Apple a besoin de lancer des correctifs plus rapidement. Rien ne presse en tout cas : l'affichage de ces lignes peut être inquiétant pour l'utilisateur (et engendrer quelques rendez-vous inutiles au Genius Bar) mais il est tout à fait bénin pour le téléphone.