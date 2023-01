La généralisation des écrans MicroLED devrait prendre des années

C'est l'Apple Watch Ultra de 2024 qui serait le premier appareil d'Apple à bénéficier d'un écran MicroLED, nous confiait Mark Gurman la semaine dernière. Directement conçu par Apple, cet écran permettrait par rapport aux écrans OLED de gagner en finesse et en légèreté, en luminosité et en angle de vue, en efficience énergétique et en durée de vie. C'est un projet de très longue haleine : Apple aurait commencé à travailler sur la technologie MicroLED en 2017.Dans un nouvel article sur Bloomberg , Mark Gurman explique qu'Apple compterait bien monter en taille, d'abord avec l'iPhone qui serait un des produits qui aurait le plus à bénéficier des avantages des écrans MicroLED. Le journaliste précise cependant qu'il faudra sans doute plusieurs années entre le lancement sur l'Apple Watch et un élargissement à l'iPhone : la technologie MicroLED serait particulièrement complexe et coûteuse à produire dans des diagonales plus importantes. L'iPad et le Mac pourraient aussi être concernés à terme, mais n'y comptez pas dans un avenir proche : pour les mêmes raisons que pour l'iPhone, cela pourrait prendre encore plus de temps.En attendant que le MicroLED se démocratise, Apple aurait jeté son dévolu sur la technologie OLED pour les prochaines années. Les rumeurs sont en effet nombreuses à annoncer l'arrivée de MacBook et d'iPad Pro équipés d'écrans OLED dès 2024, ce qui permettrait d'obtenir les "vrais noirs" caractéristiques de cette technologie tout en gagnant en luminosité et en réalisant des économies d'énergie, sans oublier les gains de poids et d'épaisseur par rapport aux dalles Mini-LED actuellement utilisées sur les MacBook Pro et iPad Pro.