Macs tactiles : les raisons du revirement d'Apple

La semaine dernière, Mark Gurman annonçait à la surprise générale qu'Apple avait lancé des travaux sur un premier Mac doté d'un écran tactile dont la sortie serait prévue pour 2025. Dans un nouvel article, Bloomberg revient sur les raisons de ce revirement. L'idée principale serait d'offrir un comportement le plus cohérent possible d'un appareil à l'autre et d'unifier le plus possible ses logiciels et ses services sur tous ses produits. C'est une idée qui aurait commencé à prendre corps suite au lancement du projet Catalyst en 2019, avec macOS Catalina qui permettait de lancer sur le Mac des applications initialement prévues pour l'iPad.

Présentation du projet Catalyst en 2019

Apple a déjà travaillé à la prise en charge du curseur traditionnel sur l'iPad, qui peut désormais se piloter sans problème au clavier et à la souris. Reste à faire l'inverse sur le Mac, pour que le passage d'un appareil à l'autre se fasse de la manière la plus intuitive possible. Mark Gurman explique que c'est également une demande qui se généralise chez les jeunes utilisateurs, qui ont grandi avec l'iPhone et l'iPad et qui souhaitent retrouver une expérience similaire sur leurs ordinateurs : on trouve aujourd'hui des ordinateurs portables tactiles chez tous les principaux fabricants sauf Apple, et ce serait un critère important dans les décisions d'achat. Adopter des écrans tactiles sur le Mac serait donc un impératif pour ne pas se couper d'une partie de la clientèle.