Un bug de zoom à deux doigts sur macOS Monterey et Ventura

Si vous avez installé macOS Monterey ou macOS Ventura , vous avez peut-être remarqué un bug qui survient de manière aléatoire et qui empêche le fonctionnement du zoom à deux doigts un peu partout dans le système. Lorsqu'il survient, le trackpad reste parfaitement fonctionnel mais il n'est alors plus possible d'écarter deux doigts pour zoomer sur un document, dans Aperçu ou QuickLook par exemple. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul et en attendant qu'Apple corrige ce bug, il y a des solutions simples pour retrouver la fonctionnalité de zoom.Le zoom à deux doigts de macOS étant géré par le même processus qui propulse le Dock, il suffit de relancer ce dernier pour retrouver le bon fonctionnement du zoom. Pour cela, lancez le Terminal puis entrez la commande « killall Dock ». Alternativement, vous pouvez vous rendre dans Réglages > Trackpad > Faire défiler et zoomer, puis décocher et recocher l'option « Zoom avant ou arrière ». Et si vous êtes du genre à vous servir du zoom toute la journée, un petit utilitaire gratuit permet de retrouver l'option directement dans la barre de menus de macOS : il s'agit de Pinch