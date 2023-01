Apple pourrait annoncer de nouveaux Macs cette semaine

Apple pourrait présenter de nouveaux Macs pas plus tard que cette semaine et l'annonce pourrait avoir lieu dès ce mardi, selon plusieurs sources américaines comme Jon Prosser Ian Zelbo ou encore MacRumors qui confirme qu'Apple organiserait des briefings presse relatifs à ces nouveaux produits la semaine prochaine.Les candidats les plus probables à une mise à jour dès ce début d'année sont les MacBook Pro 14 et 16 pouces qui devraient adopter de nouvelles puces M2 Pro et M2 Max sans beaucoup d'autres évolutions majeures, ainsi que le Mac mini qui devrait passer à la puce M2 et peut-être M2 Pro pour un nouveau modèle haut de gamme.

Les Macs Apple Silicon actuels

Mise à jour 19:12 :

Un nouveau MacBook Pro doté du Wi-Fi 6E a été repéré dans une base de données officielle.

Mise à jour 21:53 :

Le journaliste Mark Gurman a confirmé sur Twitter que l'annonce de ce mardi concernerait bien les MacBook Pro.

Il a également beaucoup été question d'un MacBook Air 15 pouces ces derniers mois. Les rumeurs évoquaient un lancement au printemps et pas dès l'hiver, mais une telle annonce ne serait en tout cas pas une grosse surprise. Reste le cas du Mac Pro avec puce M2 Ultra, mais ce modèle devrait a priori attendre encore quelques mois avec macOS 13.3 au printemps . Réponse demain après-midi, aux alentours de 15 heures si Apple garde son horaire habituel.