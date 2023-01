Un nouveau MacBook Pro avec Wi-Fi 6E se fait repérer

Mise à jour 21:53 :

Le journaliste Mark Gurman a confirmé sur Twitter que l'annonce de ce mardi concernerait bien les MacBook Pro.

Un modèle de MacBook Pro inconnu au bataillon s'est fait repérer dans une base de données du gouvernement canadien, qui requiert que les fabricants déclarent leurs nouveaux produits émettant des ondes. On n'apprend pas grand chose de la fiche technique de ce modèle A2779 : on sait qu'il s'agit d'un MacBook Pro et qu'il prend en charge le Wi-Fi 6E, qui améliore la fiabilité des connexions dans les environnements saturés et offre de meilleurs débits sur de courtes portées. L'appareil a été enregistré par Apple la semaine dernière.Voilà qui tombe bien : il y a justement d'insistantes rumeurs anticipant une annonce matérielle d'Apple ce mardi 17 janvier et une mise à jour des MacBook Pro 14 et 16 pouces est effectivement attendue . Les évolutions de cette génération 2023 devraient tourner autour de l'intégration des nouvelles puces M2 Pro et M2 Max d'Apple, qui outre leurs progrès en terme de performance devraient offrir quelques petits bonus comme ce Wi-Fi plus performant.