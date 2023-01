Un nouveau grand modèle de HomePod pour bientôt ?

La sortie d'un nouveau grand modèle de HomePod serait pour, affirme Mark Gurman sur Twitter . Le journaliste de Bloomberg aux sources très bien renseignées nous avait prévenu l'année dernière qu'un nouveau HomePod de grande taille serait commercialisé en fin d'année 2022 ou en début d'année 2023. Bien qu'ayant raté les fêtes de fin d'année, le projet n'aurait pas été abandonné et on pourrait donc s'attendre à une commercialisation dès ce début d'année, sans plus de précisions pour le moment.

Concept par Parker Ortolani

Selon Mark Gurman, ce nouveau modèle aurait un design presque identique au HomePod de première génération mais avec une puce plus récente (Apple S8) et un nouvel écran sur le haut de l'enceinte, ce qui a inspiré le montage ci-dessus à Parker Ortolani . Le tarif serait également un peu plus abordable que l'ancien HomePod, qui était vendu 329 € en France (contre 99 € pour le HomePod mini).