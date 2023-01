Apple dévoile ses MacBook Pro 14'' et 16'' de 2023

Mise à jour 16:26 :

Apple a baissé le prix des modèles M1 Pro et M1 Max sur le Refurb Store : les tarifs débutent désormais à 1 989 € au lieu de 2 209 € pour les modèles 14 pouces, et à 2 109 € au lieu de 2 349 € pour les modèles 16 pouces. Si les nouveautés des modèles M2 Pro ne vous intéressent pas outre mesure, c'est une alternative qui vous permet de faire d'importantes économies.

Les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max d'Apple sont toujours gravées à une finesse de 5 nanomètres, mais Apple précise qu'il s'agit d'une gravure de seconde génération qui améliore l'efficience énergétique : il y a désormais jusqu'à 22 heures d'autonomie au lieu de 21 heures pour le modèle 16 pouces, et 18 heures au lieu de 17 heures pour le modèle 14 pouces.La puce M2 Pro embarque de 10 à 12 cœurs de CPU et de 16 à 19 cœurs de GPU, avec une mémoire unifiée pouvant atteindre 32 Go et une bande passante de 200 Go/s. La puce M2 Max dispose de 12 cœurs de CPU et 38 cœurs de GPU avec une mémoire pouvant atteindre 96 Go avec une bande passante doublée à 400 Go/s. Il y a également un Neural Engine 16 cœurs de nouvelle génération, un nouveau moteur médias ainsi qu'un processeur de signal d'image.Apple donne quelques exemples des progrès en performances de la puce M2 Pro, qui est 40% plus rapide que la puce M1 Pro sur le travail de l'image sur Photoshop ou 25% plus rapide sur la compilation de Xcode. Côté graphismes, la puce M2 Max offrirait jusqu'à 30% de performances en plus que la puce M1 Max.Les MacBook Pro 14 et 16 pouces de 2023 intègrent donc les puces M2 Pro ou M2 Max, et proposent quelques améliorations supplémentaires. Il y a notamment la prise en charge du Wi-Fi 6E pour améliorer la fiabilité des connexions dans les environnements saturés et offrir de meilleurs débits sur de courtes portées, ainsi que le Bluetooth 5.3 et la prise en charge du HDMI 2.1 permettant la compatibilité avec les écrans 8K à 60 Hz (ou 4K à 240 Hz). À noter que le câble MagSafe fourni est désormais assorti au coloris du MacBook Pro (il était auparavant argenté quelle que soit la couleur du Mac).Les tarifs sont malheureusement en hausse dans la zone euro. Du côté du MacBook Pro 14 pouces, ils démarrent désormais à 2 399 € au lieu de 2 249 € pour les précédents modèles. Il n'y a pas de changement particulier dans la mémoire vive qui est toujours de 16 Go par défaut, et le stockage qui est de 512 Go ou de 1 To en standard selon les modèles. Pour la première fois, il y a un modèle très haut de gamme en standard avec la puce M2 Max et 32 Go de RAM.Du côté des MacBook Pro 16 pouces, les tarifs démarrent désormais à 2 999 € au lieu de 2 749 € précédemment. Là non plus, pas de changement sur la mémoire vive qui est de 16 Go en standard sur les modèles M2 Pro et le stockage qui va de 512 Go à 1 To en standard.Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces peuvent être commandés dès maintenant sur l'Apple Store avec de premières livraisons prévues pour le mardi 24 janvier.