Apple lance ses Mac mini avec puces M2 et M2 Pro

Apple vient donc de dévoiler ses Mac mini de 2023 avec la puce M2 pour les des modèles d'entrée de gamme, et la puce M2 Pro pour un modèle plus musclé. La puce M2 dispose de 8 coeurs de CPU et 10 coeurs de GPU, et jusqu'à 24 Go de RAM avec une bande passante de 100 Go/s. La puce M2 Pro dispose de 10 à 12 coeurs de CPU et de 16 à 19 coeurs de GPU, et jusqu'à 32 Go de RAM avec une bande passante de 200 Go/s. Tous les modèles prennent désormais en charge le Wi‑Fi 6E ainsi que le Bluetooth 5.3.Le modèle équipé de la puce M2 Pro embarque quatre ports Thunderbolt 4 au lieu de deux sur les modèles avec puce M2. Tous les modèles peuvent être configurés avec un port 10 Gigabit Ethernet (+115 €) au lieu du connecteur Gigabit Ethernet standard. Les modèles M2 peuvent monter jusqu'à 2 To de stockage, contre 8 To pour le modèle M2 Pro. La prise casque apporte désormais la prise en charge avancée des casques à haute impédance sur tous les modèles.En terme de tarifs, c'est une excellente nouvelle : le prix des modèles M2 est en baisse ! Le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage est proposé à 699 € au lieu de 799 € pour l'ancien modèle avec puce M1. Cette baisse de 100 € s'applique également au modèle avec 512 Go de stockage, désormais à 929 €. Pour le modèle M2 Pro, qui embarque 16 Go de RAM en standard, le tarif est en revanche nettement plus salé que l'ancien modèle Intel (qui n'est désormais plus proposé), à 1 549 € au lieu de 1 259 €.Vous pouvez retrouver les Mac mini M2 et M2 Pro sur l'Apple Store , qui a déjà lancé les commandes de ces nouveaux modèles. Les premières livraisons sont attendues pour le mardi 24 janvier.