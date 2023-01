Apple augmente les tarifs de l'iMac M1

Apple a profité de la sortie de ses nouveaux MacBook Pro et Mac mini de la série M2 pour discrètement augmenter les tarifs européens de l'iMac M1, qui n'a pas reçu la moindre mise à jour pour autant. Les tarifs sont désormais de 1 549 € au lieu de 1 449 € pour le modèle d'entrée de gamme avec deux ports, puis de 1 779 € au lieu de 1 669 € pour le modèle avec quatre ports et 256 Go de stockage, et enfin de 2 009 € au lieu de 1 899 € pour le modèle haut de gamme avec 512 Go de stockage.À en croire les rumeurs dont nous disposons, l'iMac 24 pouces devrait faire l'impasse sur la puce M2 et attendre la puce M3 en fin d'année 2023 ou en début d'année 2024 pour avoir droit à sa première mise à jour. En attendant, il va falloir guetter les promos sur le modèle M1. Dans l'immédiat, les revendeurs n'ont pas encore adapté leurs tarifs et il est donc possible d'acheter le tout-en-un d'Apple à l'ancien prix : vous pouvez retrouver tous les modèles sur notre comparateur