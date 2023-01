Le Mac mini devrait garder son design pour les années à venir

Le Mac mini est l'ordinateur au design le plus ancien encore au catalogue d'Apple : son boîtier n'a pas changé depuis juin 2010 , à l'exception de la suppression du lecteur optique et des petites évolutions de connectique à l'arrière. Apple a profité de l'arrivée de ses puces Apple Silicon pour revoir le design de plusieurs de ses machines, mais ce n'est pas le cas du Mac mini. Pourtant, le modèle avec puce M1 était rempli de vide et il n'aurait pas été étonnant qu'Apple finisse par créer un boîtier plus compact.Il y a d'ailleurs bien eu des rumeurs de Mac mini plus fin . On ne sait pas si elles étaient erronées ou si Apple a changé ses plans entre temps ; toujours est-il que la nouvelle gamme de Mac mini M2 dévoilée hier vient doucher les espoirs de redesign de cette petite machine. Apple a en effet créé un modèle haut de gamme qui intègre la nouvelle puce M2 Pro, et cette puce nécessite un système de refroidissement plus costaud. On peut le voir sur la fiche technique : le Mac mini M2 Pro pèse 1,28 kg, contre 1,18 kg pour le Mac mini M2 classique. Cette machine dispose d'ailleurs de deux ports Thunderbolt 4 supplémentaires.Plutôt que d'aller dans le sens de la miniaturisation, Apple a donc préféré tirer parti du volume excédentaire que lui proposait son boîtier historique. Selon Ming-Chi Kuo , les prochains modèles de la série M3 qui sont désormais attendus pour 2024 devraient continuer sur cette lancée et ne pas changer de design. Et à moins d'un nouveau changement de paradigme, il y a de grandes chances que ce soit également le cas pour la génération suivante.