Les nouveaux Macs étaient bien prévus à l'automne

Apple n'a dévoilé aucun nouveau Mac à l'automne 2022, pour la première fois depuis 2001 . Pourtant, les rumeurs étaient nombreuses... mais pas pour autant erronées : des annonces étaient bien prévues par Apple et nous avons désormais la preuve qu'elles ont été repoussées au dernier moment. Pour le lancement des nouveaux Mac mini et MacBook Pro hier, Apple a publié une vidéo qui ressemble étrangement à un Apple Event en bonne et due forme, comme si cette présentation de 19 minutes avait été extraite d'uneplus longue et finalement annulée.Si l'état automnal du feuillage d'Apple Park nous avait hier mis la puce à l'oreille, Parker Ortolani a découvert un indice plus probant : la vidéo hébergée sur le site d'Apple se trouve dans un dossier datant de 2022.D'autres fichiers sont encore plus précis. Ian Zelbo a téléchargé les représentations 3D des nouvelles machines sur le site d'Apple et a remarqué que les fichiers avaient été créés en octobre 2022 : le 11 pour le MacBook Pro, le 18 pour le Mac mini.Lorsque le journaliste Mark Gurman affirmait en septembre qu'Apple comptait lancer un nouveau Mac mini et de nouveaux MacBook Pro en octobre, il avait donc raison. Voilà une bonne leçon à retenir : si certaines rumeurs finissent parfois par ne pas se vérifier, ce n'est pas pour autant qu'elles étaient fausses au moment où elles ont été émises. Comme toute autre entreprise, Apple peut parfois avoir faire face à des problèmes conduisant à des reports de dernière minute.