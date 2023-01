Le zoom périscopique pourrait bien être réservé à l'iPhone 15 Ultra

Le premier téléobjectif périscopique d'Apple attendu cette année devrait être réservé au modèle le plus haut de gamme, l'iPhone 15 Pro Max qui pourrait être renommé iPhone 15 Ultra pour mieux refléter les différences de fiche technique avec son petit frère. L'indiscrétion d'abord soufflée par l'analyste Ming-Chi Kuo dès l'année dernière a depuis été confirmée par Jeff Pu et désormais par le site coréen The Elec , qui précise que cette situation ne serait que temporaire : l'iPhone 16 Pro de 6,1" recevrait bien un téléobjectif périscopique en 2024.

Un zoom périscopique conçu par OPPO

Un téléobjectif périscopique a la particularité de disposer d'un prisme pour rediriger la lumière horizontalement au sein du téléphone : il n'y a ainsi plus de contrainte de profondeur, ce qui permet de proposer des niveaux de zooms bien plus importants qu'avec un téléobjectif classique. Aujourd'hui limité à 3x sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, le zoom de l'iPhone 15 Ultra pourrait grimper à 5x ou 6x selon Ming-Chi Kuo. Parallèlement, l'iPhone 15 classique pourrait gagner pour la première fois un zoom 2x optique grâce à l'inclusion d'un capteur de 48 mégapixels