Apple dévoile son HomePod de deuxième génération

Le nouveau HomePod conserve donc son design en tissu mesh et il est décliné en deux couleurs : le blanc et le minuit, avec une teinte légèrement bleutée pour remplacer le noir. L'enceinte intègre un boomer longue portée et cinq haut-parleurs, ainsi que des micros pour Siri et pour l'analyse (et l'ajustement) du son à la taille de la pièce et le positionnement du HomePod dans celle-ci.Le nouveau HomePod intègre la puce S7 (au lieu de la puce A8 précédemment) pour offrir, prend en charge de l'Ultra Wideband pour transférer le contenu en cours d'un iPhone (chanson, appel téléphonique, etc.) sur l'enceinte en se rapprochant de celle-ci, et gère l’eARC de l'Apple TV 4K pour utiliser le HomePod comme système audio par défaut (ou deux HomePod pour le Dolby Atmos).Le HomePod reconnaît mieux les sons et permet de recevoir des notifications lors du déclenchement de l’alarme d’un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. Autre nouveauté intéressante, il est équipé d'un thermomètre et permet de contrôler la température et l’humidité d’une pièce, avec la possibilité de créer des automatisations domotiques en fonction (par exemple fermer les volets s'il fait trop chaud).La mauvaise nouvelle, c'est qu'Apple n'a pas retenu la leçon du premier HomePod du nom qui n'a jamais rencontré son public car jugé trop cher : le HomePod 2 est vendu 349 € sur l'Apple Store , soit 20 € de plus que l'ancien modèle, alors que le HomePod mini a vu son prix passer de 99 € à 109 € dans le même temps. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui et les premières livraisons sont attendues pour le vendredi 3 février.