Le HomePod mini va pouvoir mesurer la température et l'humidité

Le capteur de température et d’humidité est optimisé pour des réglages domestiques intérieurs, quand la température ambiante est comprise entre 15 ºC et 30 ºC et que le taux d’humidité relatif est compris entre 30 % et 70 %. Les résultats obtenus peuvent être moins précis dans certaines situations où l’audio émet du son pendant une longue période à un niveau de volume élevé. Après sa mise en marche, le HomePod a besoin d’un certain temps pour régler ses capteurs avant de pouvoir afficher les résultats.

La Reconnai­ssance des sons peut identifier l’alarme des détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone. Ne vous reposez pas sur la fonctionnalité Reconnaissance des sons dans des circonstances pouvant entraîner des atteintes physiques ou des blessures, ou dans des situations d’urgence ou à haut risque. La Reconnaissance des sons nécessite la dernière version du logiciel HomePod et une version actualisée de l’architecture logicielle de l’app Maison. La nouvelle architecture est une mise à jour distincte au sein de l’app Maison. Elle nécessite l’installation de la dernière mise à jour logicielle sur tous les appareils Apple ayant accès au domicile.



Non, Apple n'a pas sorti de nouveau HomePod mini pour accompagner le HomePod 2 dévoilé cet après-midi . Et oui, le HomePod mini de première génération va bien gagner des fonctionnalités inédites ! Dans le comparatif technique entre le HomePod mini et le HomePod présent sur le site d'Apple, on peut voir que les deux modèles sont équipés d'un capteur de température et d’humidité.C'est une pratique extrêmement rare chez Apple : dès le départ, le HomePod mini disposait bien d'un capteur de température et d’humidité — et on avait pu le voir grâce au démontage d'iFixit — mais celui-ci n'était tout simplement pas activé. Maintenant que le grand modèle de HomePod en dispose aussi, Apple va mettre en place une mise à jour qui permettra aux utilisateurs de contrôler la température et l'humidité autour de leur HomePod. Il sera possible de déclencher des automatisations en fonction de ces données, comme fermer automatiquement un volet, éteindre un radiateur connecté ou modifier le réglage d'un thermostat s'il fait trop chaud. Apple donne quelques précisions sur les limites de la fonctionnalité :Autre nouveauté qui fera l'objet d'une mise à jour, la reconnaissance des sons qui pourra déclencher des alertes à distance si l'alarme d'un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone est détectée. Apple donne là aussi quelques détails dans les petites lignes de son site :Apple précise que la fonctionnalité de reconnaissance des sons sera activée par une mise à jour logicielle qui sera livré au printemps. Pour le capteur de température et d'humidité, ce devrait être la semaine prochaine avec iOS 16.3.