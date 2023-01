Le HomePod 2 ne peut fonctionner en stéréo avec le HomePod 1

La création d’une paire stéréo nécessite deux enceintes HomePod de même modèle, telles que deux HomePod mini, deux HomePod (2ᵉ génération) ou deux HomePod (1ʳᵉ génération).

Une des particularités du HomePod est de pouvoir s'appairer avec une seconde enceinte pour un fonctionnement en stéréo, ce qui est particulièrement appréciable dans le cadre d'une utilisation avec l'Apple TV mais aussi pour une expérience musicale plus qualitative sur Apple Music. Le HomePod 2 dévoilé hier continue de proposer cette fonctionnalité, mais sans compatibilité avec le HomePod de première génération. Il faut soit deux HomePod 1, soit deux HomePod 2, mais il n'est pas possible de mélanger les modèles comme Apple l'explique dans les petites lignes de son site :On peut comprendre la raison technique derrière cette limitation : le HomePod de seconde génération embarque des haut-parleurs différents et le son pourrait ainsi être déséquilibré, même si les deux modèles disposent pourtant bien d'un système d'optimisation du son. Il n'empêche que cela pourrait coûter à Apple un certain nombre de ventes à destination des utilisateurs qui possèdent déjà un HomePod de première génération.