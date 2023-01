Un nouvel Apple TV plus puissant en 2024 ?

L'Apple TV 4K avec puce A15 lancé en octobre dernier devrait traverser l'année 2023 sans mise à jour matérielle. C'est en 2024 qu'un nouveau modèle est attendu, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Il conserverait le design actuel et se contenterait de recevoir une puce plus récente et donc plus puissante. Il est possible que le petit boîtier multimédia d'Apple gagne de nouvelles fonctionnalités pour l'occasion, mais Mark Gurman précise que la prise en charge de la 8K encore balbutiante ne devrait pas être de la partie pour cette prochaine génération.L'année dernière, Mark Gurman nous avait parlé d'un projet d'appareil hybride qui fusionnerait l'Apple TV et le HomePod et intégrerait une webcam pour apporter FaceTime au téléviseur. Cet appareil, qui pourrait prendre la forme d'une sorte de barre de sons, aurait été initialement prévu pour 2023 mais son développement aurait pris du retard et un lancement cette année ne serait plus d'actualité.