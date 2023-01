Apple préparerait une sorte d'iPad dédié à la domotique

Décidément très en verve ces derniers temps, Mark Gurman a eu vent d'un nouveau projet d'Apple assez nébuleux relatif à la domotique : le journaliste rapporte sur Bloomberg qu'Apple plancherait sur un écran dédié au contrôle de la maison. Cela ressemblerait beaucoup à un iPad, mais sans vocation à sortir du domicile. Apple développerait ainsi un système d'accroche magnétique afin de pouvoir fixer la tablette (« HomePad » ?) au mur.On n'en sait guère plus, mais les tablettes fixes sont en tout cas un segment porteur déjà bien occupé par Google avec son Nest Hub et Amazon avec son Echo Show . Apple développerait d'ailleurs aussi un système de dock destiné à transformer l'iPad en centrale de domotique . Il y a deux ans, Mark Gurman avait également évoqué des travaux sur un HomePod équipé d'un écran et d'une caméra pour FaceTime dont nous n'avons plus de nouvelles depuis.

Un iPad fixé au mur avec l'application Maison, via u/nkemp1990

Alors qu'Apple préparerait aussi une sorte de barre de son fusionnant le HomePod et l'Apple TV , on sent en filigrane que les ingénieurs de Cupertino testent de nombreuses pistes pour muscler leur offre de domotique mais que toutes n'iront pas jusqu'au bout. Les rumeurs, sans être pour autant erronées au moment où elles paraissent, sont donc à prendre avec le plus grand recul.