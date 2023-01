De premiers benchmarks pour les Mac mini M2 et M2 Pro

Suite à la présentation par Apple de ses nouveaux Mac mini avec puces M2 et M2 Pro ce mardi, de premiers tests de performances ont déjà été réalisés sous GeekBench. Pour rappel, le Mac mini avec puce M1 atteignait des scores moyens de 1 715 en monocoeur et de 7 442 en multicoeurs. Le Mac mini avec puce M2 atteint 1 951 en monocoeur et 9 003 en multicoeurs (ce qui correspond approximativement aux scores des autres Macs M2), alors que le Mac mini avec puce M2 Pro dotée de douze coeurs monte à 1 932 en monocoeur et 14 991 en multicoeurs.Cette énorme différence entre la puce M2 et la puce M2 Pro en multicoeurs s'explique simplement. La puce M2 intègre quatre coeurs performants et quatre coeurs économes en énergie, tout comme la puce M1, pour un total de huit coeurs. La puce M2 Pro intègre dix ou douze coeurs selon le modèle choisi, mais avec une répartition différente : il y a six ou huit coeurs performants et quatre coeurs économes (c'était le même principe sur la puce M1 Pro mais avec seulement deux coeurs économes). Pour résumer, lorsqu'il s'agit d'envoyer la patate, la puce M2 Pro de douze coeurs dispose de deux fois plus de coeurs dédiés à cela que la puce M2.Les résultats de GeekBench peuvent varier selon de multiples paramètres, comme les autres tâches en cours sur le Mac ou la température de la pièce qui joue sur le refroidissement de l'ordinateur. Ces premiers résultats sont donc à prendre avec un minimum de recul mais ils nous donnent une bonne tendance : par rapport au Mac mini M1, le Mac mini M2 offre un gain de puissance brute de l'ordre de 14% en monocoeur et de 21% en multicoeurs, alors que le Mac mini M2 Pro de douze coeurs affiche logiquement un gain similaire avec un seul coeur mais offre jusqu'à 101% de gains en multicoeurs ! On peut ainsi grossièrement estimer que le Mac mini M2 Pro dans sa version la plus puissante (la puce M2 Pro avec dix coeurs du modèle standard n'a pas encore été testée — le modèle avec douze coeurs est une option à +345 €) est deux fois plus puissant que le Mac mini M1.Autre comparaison qui intéressera ceux qui attendent de découvrir les scores des nouveaux MacBook Pro , la puce M1 Pro utilisée sur les précédents modèles 16,2" affichait des scores moyens de 1 742 en monocoeur et de 12 141 en multicoeur. La puce M2 Pro offre donc un gain de l'ordre de 11% en monocoeur et de 23% en multicoeur, ce qui est tout à fait honorable d'une génération à l'autre. Notez que la puce M2 Max dispose du même CPU que la puce M2 Pro et se distingue principalement par ses graphismes : en terme de puissance brute, les scores GeekBench de ces deux modèles devraient donc être identiques.