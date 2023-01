Le MacBook Air avec puce M3 lancé en fin d'année 2023 ?

Après la puce M1 puis la puce M2, Apple devrait faire confiance à la numérotation traditionnelle et passer à la puce M3. Oui, mais quand ? Il y a eu un écart de 20 mois entre les deux premières générations de puces Apple Silicon : le MacBook Air M1 est sorti en novembre 2020 et le MacBook Air M2 a été lancé en juillet 2022 . Le projet Apple Silicon est encore trop jeune pour que l'on puisse établir des moyennes fiables. Le rythme pourrait s'accélérer quelque peu, mais Apple devrait pour les puces du Mac conserver un rythme plus lent qu'avec l'iPhone qui est renouvelé chaque année.Selon le site taïwanais DigiTimes , c'est en fin d'année 2023 qu'Apple présenterait son MacBook Air avec puce M3. Apple organise d'ailleurs souvent un événement automnal consacré au Mac, mais ce calendrier serait idéal pour une autre raison : juste après l'arrivée de la puce A17 de l'iPhone 15 Pro, Apple pourrait faire bénéficier au Mac de la gravure d'une finesse de 3 nanomètres de TSMC.La finesse de gravure des puces est d'une grande importance au sein des ordinateurs portables. TSMC, le fondeur qui fabrique les puces d'Apple, a lancé sa gravure de 3 nanomètres fin décembre et promet deux avancées majeures : une augmentation de la densité des puces de l'ordre de 1,6x, ce qui permettra d'intégrer beaucoup plus de transistors à taille égale ou de gagner en compacité, et des gains d'énergie de 30% à 35% à puissance égale, ce qui permettra de gagner en autonomie.Pour le MacBook Air, la puce M3 devrait donc apporter une hausse des performances tout en permettant d'accroitre l'autonomie. On peut aussi s'attendre à quelques autres évolutions techniques, comme la prise en charge du Wi‑Fi 6E et du Bluetooth 5.3 déjà présente sur les derniers MacBook Pro . Apple pourrait avoir une ou deux autres petites évolutions dans sa manche, mais il n'y a pas encore eu de rumeurs sur le sujet pour le moment. Une chose semble en tout cas certaine : le design encore tout frais ne devrait pas évoluer, et il est probable que les quantités de RAM et de stockage en standard non plus.Une des grandes interrogations que l'on peut avoir au sujet de la prochaine gamme sera son positionnement tarifaire. Il ne faut pas oublier le MacBook Air M1, avec son ancien design, qui reste pertinent techniquement et qui pourrait être maintenu au catalogue afin d'assurer le prix d'appel le plus attractif possible. Apple pourrait alternativement conserver un modèle M2 de la gamme actuelle, ou pourquoi pas intégrer la puce M2 dans l'ancien châssis (qui a dit MacBook SE ?). Il y a de multiples possibilités, et on ne sait pas quel choix Apple fera à ce stade.N'oublions pas également les insistantes rumeurs prêtant à Apple l'intention de dévoiler un MacBook Air 15,5" . Il a été question d'un lancement au printemps 2023, donc avec la puce M2 et non M3, mais le calendrier semble un peu étrange : on imagine mal Apple lancer un nouveau Mac qui serait renouvelé six mois plus tard. Il serait ainsi plus cohérent que ce nouveau modèle attende sagement la puce M3. En tout cas, ce grand modèle de MacBook Air serait nécessairement plus cher que le MacBook Air 13,6", mais sans trop monter dans les prix pour ne pas trop se rapprocher du MacBook Pro 14,2".

La gamme actuelle

Notons enfin que cette rumeur de sortie du MacBook Air M3 en fin d'année 2023 reste une simple rumeur, même si elle est parfaitement crédible : il est tout à fait possible que les indiscrétions de DigiTimes soient erronées, ou qu'Apple prenne tout simplement du retard dans la production des nouveaux modèles et que la commercialisation finisse par survenir en début d'année 2024. Quoi qu'il en soit, c'est encore lointain et d'autres bruits de couloir de sources plus prestigieuses, comme Mark Gurman ou Ming-Chi Kuo, viendront sans doute affiner nos attentes dans les prochains mois.En attendant, sachez que les offres promotionnelles sur les MacBook Air M1 et M2 sont fréquentes et assez généreuses chez les revendeurs. Il n'est en effet pas rare de trouver le modèle M1 à 999 € au lieu de 1 199 €, et le MacBook Air M2 à partir de 1 349 € au lieu de 1 499 €. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres au quotidien sur notre comparateur de prix