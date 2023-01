Apple TV : des soucis de connexion pour la nouvelle Siri Remote

Un certain nombre d'utilisateurs de l'Apple TV 4K de 2022 sortie en octobre 2022 se plaint d'un problème de communication entre le boîtier et la nouvelle Siri Remote, qui se distingue de l'ancienne par l'adoption d'un port de charge USB-C au lieu du connecteur Lightning. C'est MacRumors qui a glané des témoignages sur ses forums et Reddit avec de multiples messages d'utilisateurs qui rapportent des pertes intempestives de la connexion Bluetooth.Lorsque la Siri Remote perd sa connexion, l'application Télécommande de l'iPhone continue de fonctionner tout comme la télécommande du téléviseur via HDMI-CEC : il y a bien un pépin de communication avec la télécommande d'Apple, et pas seulement un bug dans la prise en compte des commandes par tvOS.Pour l'instant, on ne sait pas si le bug est matériel ou logiciel. Il y a en tout cas deux solutions pour y remédier si vous le rencontrez : il faut soit redémarrer la télécommande (appuyez simultanément sur le bouton TV et le bouton de baisse du volume pendant cinq secondes) ou la réappairer (appuyez simultanément sur le bouton Retour et le bouton d'augmentation du volume pendant cinq secondes en visant l'Apple TV de très près — moins de 8 centimètres), soit débrancher l'Apple TV puis redémarrer le boîtier pour forcer le rétablissement de la connexion.